«Ростов-Дон» одержал третью победу на групповом этапе Кубка ЕГФ

Российский женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» на своей площадке одержал победу над немецким «Битигхаймом» в матче четвёртого тура группового этапа Кубка ЕГФ со счётом 34:24. Лучшими бомбардирами в составе «Ростов-Дона» стали, забившие по семь голов.В турнирной таблице группы C «Ростов-Дон» занимает первое место, одержав три победы в четырёх матчах. В следующем матче ростовчанки 5 февраля в гостях сыграют с венгерским «Эрдом». В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.«Ростов-Дон» (Россия) – «Битигхайм» (Германия) — 34:24 (19:11)