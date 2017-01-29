Словения одержала волевую победу над Хорватией в матче за бронзу ЧМ по гандболу

Мужская сборная Словении по гандболу завоевала бронзовые медали чемпионата мира во Франции, одержав волевую победу над Хорватией. Первая половина матча прошла с преимуществом хорватов, которые выиграли её с преимуществом в пять мячей. После перерыва словенцам удалось переломить ход игры и вырвать победу со счётом 31:30 (13:18).В финале, который состоится в воскресенье, сборная Норвегии встретится с хозяевами турнира, действующими чемпионами мира — французами. Франция с пятью победами является единоличным лидером по количеству титулов на чемпионатах мира