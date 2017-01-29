Балахничёв: стать информатором ВАДА Степанову подтолкнула ненависть к коллегам

Экс-глава ВФЛА Валентин Балахничёв оценил деятельность бегуньи Юлии Степановой как информатора ВАДА, а также её профессиональный уровень как спортсменки.
«Стать информатором ВАДА Степанову подтолкнула ненависть к своим более успешным коллегам, влияние хорошо подготовленного мужа, деньги, которые за ним стоят. Степанов получает хорошую зарплату – по $ 10 тыс. в месяц. Но надо обратиться к моральному статусу этой спортсменки, к её личным интересам в жизни.
В одном источнике говорят, что к Степановой хорошо относится основная масса зарубежных спортсменов, а в другом — что они её не любят. Она сама не знает, как к ней относятся люди. Это может показать только время. И спрашивать надо ту сотню спортсменов, которые ей доверяли, пускали в семьи, разговаривали, когда Юлия снимала скрытой камерой. Надо спросить тех, кто не выступал на Олимпийских играх, а сейчас не может выступать на зарубежных спортивных соревнованиях. Как они к ней относятся и как оценивают её работу? А это была работа, раз за неё заплачено. Как Степанова сама оценивает свою работу – это была полезно или вредно? Были ли другие выходы из положения в борьбе с допингом или нет? Это серьёзные вопросы. Она нанесла колоссальный вред, в частности, используя запрещённые методы съёмки.
В сборной России более серьёзный состав, чем Степанова. Ей дали все возможности избраться в национальную команду. Она несколько раз выступала за сборную России. Но Юлии не хватило таланта, она использовала допинг, на чем и попалась. В нынешнем состоянии Степанова как спортсменка не заинтересует ни одну из сборных команд, за исключением отсталых стран и тех стран, которые ненавидят Россию и сделают это только ради того, чтобы нам навредить.
Чтобы стать спортсменом, необходимо иметь перед собой чёткую цель, тренироваться, быть талантливым, посвятить этому всю жизнь, а не пытаться заниматься подготовкой и одновременно сбором информации против своих коллег», — сказал Балахничёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Паниной.