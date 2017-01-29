Команда Санкт-Петербурга заняла второе место на этапе Мирового тура по кёрлингу

На открытом катке в Парке Легенд завершились соревнования этапа Мирового тура по кёрлингу среди мужских команд CCT Moscow Classic. В турнире принимали участие сборные Китая, США, Швейцарии, Италии, а также четыре российские команды: национальная сборная России, команды Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.По итогам группового турнира в плей-офф вышли сборные США и Швейцарии, а также команды Санкт-Петербурга и Московской области. В полуфиналах питерские спортсмены выиграли у американцев – 4:1, а швейцарцы победили команду Московской области – 6:3.В финале команда Санкт-Петербурга со скипомпроиграла сборной Швейцарии со скипомсо счётом 3:4. За команду из Санкт-Петербурга также выступали Александр Бойко, Владислав Гончаренко и Виктор Воробьев.Бронзовые медали завоевали кёрлингисты из США со скипом, победившие в матче за третье место сборную Московской области в составе Кирилла Суронова, Петра Кузнецова, Вадима Сивачева и Романа Сергеева – 4:3.