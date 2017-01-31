Олимпийский чемпион бобслеист Труненков дисквалифицирован на 4 года за допинг

Олимпийский чемпион Сочи-2014 по бобслею Дмитрий Труненков, завершивший карьеру в августе 2016 года, был дисквалифицирован Федерацией бобслея России на 4 года за нарушение антидопинговых правил на основании решения дисциплинарного антидопингового комитета Российского антидопингового агентства, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Срок дисквалификации отсчитывается с 19 апреля 2016 года.
Труненков вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло занял первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четвёрок.