Юрист: чтобы заставить себя уважать, нам надо судиться с Крейвеном и Маклареном

Юрист, представляющий интересы Паралимпийского комитета России, прокомментировал решение Международного паралимпийского комитета не разрешить российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018.«Это вполне ожидаемое решение. Ничего за прошедшие полгода, к сожалению, в отношениях между МПК и ПКР не изменилось. Над нами издевались летом и осенью и продолжают это делать сейчас. И единственный способ заставить себя уважать, на мой взгляд, — это судиться с ними: персонально с членами правления МПК, персонально с господином Крейвеном, персонально с господином Маклареном. Я думаю, что если вытащить их не в спортивный суд, а в обычный, гражданский, и заставить ответить за свои слова, они будут по-другому с нами разговаривать. Пока Россия не предъявит жёстких, весомых юридических аргументов и не озвучит их в суде, нас будут „возить“, как это происходит сейчас.Что Макларен, что Крейвен лишают наших паралимпийцев права на профессию и фактически права на жизнь, потому что для них паралимпийский спорт — это средство к существованию. Им государство платит зарплату за то, что они атлеты. И, собственно говоря, участие в международных соревнованиях и в Паралимпиаде — это колоссальное средство реабилитации людей, которые лишены всех благ жизни в силу своего тяжёлого физического состояния, жизненных катастроф, которые они претерпели. Соответственно, господин Крейвен и господин Макларен одним махом лишают абсолютно невинных людей этого права.Если человека лишить права на труд и права на занятие спортом — абстрактно говоря, — он может пойти в суд в любой стране, в России, в Америке, в Германии, где угодно, и предъявить иск тому, кто лишает его этих прав. Потому что это вопрос, выходящий за рамки спортивных отношений. Это вопрос жизни, труда, занятия физической культурой. Это нарушение фундаментальных прав человека. Есть Международная конвенция ООН о защите прав инвалидов, есть Олимпийская хартия, есть Конвенция о защите прав человека, где право на труд и право на спорт идут рука об руку в первых статьях этих документов. И Крейвен, и Макларен нарушают права невинных людей, лишая их права на спорт и на труд. Это является основанием для того, чтобы предъявлять им претензию», — цитирует Карпенко «Российская газета».