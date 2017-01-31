Воевода: странно, что у кого-то хватает совести в чём-то обвинять Труненкова

Двукратный олимпийский чемпион Игр 2014 года в Сочи по бобслею Алексей Воевода прокомментировал дисквалификацию партнёра сборной России Дмитрия Труненкова. Вместе с Александром Зубковым, Алексеем Воеводой и Алексеем Негодайло Труненков занял первое место на Олимпийских играх в Сочи в соревнованиях четвёрок.
«В дисквалификации Труненкова не всё так однозначно. Дмитрий Труненков является тем спортсменом, который в течение восьми лет проходил неоднократно допинг-контроль, выступал на соревнованиях разного уровня: Европа, мир, Олимпийские игры. И ни разу он не был уличён в употреблении запрещённых препаратов. У него кристально чистая репутация. Вы думаете, спортсмен такого уровня мог бы принять какие-то препараты, которые уже лет 20 никто не употребляет? Честно говоря, я в это не сильно верю.
Я всегда поддерживал и буду поддерживать наших спортсменов, потому что знаю, какой это труд. Во время Олимпиады в Сочи у меня был надрыв ахилла и спазм задней поверхности бедра. Вы не представляете, насколько было непросто. Мы отдали всё своё здоровье, чтобы завоёвывать медали на целых трёх олимпиадах (Турин-2006; Ванкувер-2010; Сочи-2014). На протяжении 12 лет был в сборной и все эти годы поддерживал себя в оптимальной форме. Никогда и ни у кого не возникало претензий. То же самое можно сказать и о Диме. Несмотря на то что у нас «технический» вид спорта, где 50% успеха зависит от техники (коньки, рамы, обтекатели, рулевое и так далее), спортсмены обязаны на протяжении всей карьеры соблюдать полный физический контроль: что ты ешь, что ты пьёшь, как бегаешь, как тренируешься. Это как «микрохирургия», в которой всё выверяется до миллиметра. Важна каждая деталь.
На протяжении долгих лет Дмитрий Труненков доказывал своё превосходство на международной арене, каждый раз сдавая пробы и демонстрируя честность своих побед. Я не поверю, что на закате карьеры, уже завоевав высшую спортивную награду — олимпийское золото, ему зачем-то понадобился допинг. Зная долгие годы Диму, я могу сказать, что Труненков не просто великий спортсмен — он великий человек. Странно, что у кого-то хватает совести его в чём-то обвинять.
И теперь возникает вопрос к РУСАДА: зачем этот информационный вброс, когда человек уже ушёл из спорта и не нарушает антидопинговых правил? Ещё до дисквалификации Дмитрий говорил о скором завершении спортивной карьеры и прекратил выступать сразу после чемпионата России, который упоминает РУСАДА. Как мы видим, вокруг наших спортсменов по-прежнему продолжают формировать негативное информационное поле и тем самым пытаются насолить всеми возможными способами», – сказал Воевода в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ириной Симовских.