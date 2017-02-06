Козыдуб стала пятой на стартовом этапе Гран-при по плаванию на открытой воде

В Санта-Фе (Аргентина) прошёл первый этап Гран-при по плаванию в открытой воде. На дистанции 57 км победы одержали аргентинец Дамиан Блаум и итальянка Барбара Поццомбо. Россиянка Ольга Козыдуб стала пятой.
Плавание на открытой воде. Гран-при. Первый этап. Санта-Фе
Мужчины. 57 км
1. Дамиан Блаум (Аргентина) – 8:28.16,14.
2. Эдуардо Сточино (Италия) – 8:33.50,43.
3. Евгений Попачев (Македония) – 8:33.50,75.
Женщины. 57 км
1. Барбара Поццомбо (Италия) – 8:53.42,79.
2. Алиса Франко (Италия) – 9:01.20,70.
3. Орелье Мюллер (Франция) – 9:05.13,68…
5. Ольга Козыдуб (Россия) – 9:06.54,53.
6. Дарья Кулик (Россия) – 9:07.59,31…
9. Анна Манкевич (Россия) – 9:10.49,57.