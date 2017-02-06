Украденную футболку лучшего игрока Супербоула-2017 оценивают в $ 500 тыс.

Футболка квотербека «Нью-Инглэнд Пэтриотс», признанного лучшим игроком Супербоула — финального матча НФЛ, которую украли прямо из раздевалки, может быть оценена в $ 500 тыс.«Брэди — самый популярный игрок за всю историю американского футбола. Среди спортсменов за последние 40 лет он уступил бы, пожалуй, только Майклу Джордану», — приводит слова эксперта, владельца аукционной фирмы Goldin Auctions Кена Голдина, Bloomberg.В главном матче сезона «Нью-Инглэнд» нанёс поражение «Атланта Фэлконс» со счётом 34:28, при этом уступая по ходу матча со счётом 3:28.