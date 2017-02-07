Скобрев: выступлением на Универсиаде россияне доказали чистоту нашего спорта

Конькобежец и доверенное лицо президента России Иван Скобрев отметил, что был поражён результатами россиян на Всемирной зимней универсиаде в Алма-Ате, где сборная России одержала победу в общекомандном зачёте, а также побила рекорд турнира по количеству завоёванных золотых медалей.
«Международные чиновники от спорта всеми правдами и неправдами пытаются навязать нам своё видение проблемы допинга. Конечно, успешное выступление на Универсиаде является самым лучшим доказательством чистоты российского спорта!» — приводят слова Скобрева «Доверенные лица».