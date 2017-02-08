Калвиньш: сегодня сажают за мельдоний, а завтра на пять лет за чашку кофе?

Создатель мельдония Иварс Калвиньш прокомментировал информацию о том, что эфиопский бегун Гирмай Бирахун в марте будет приговорён к лишению свободы на срок не менее трёх лет. В допинг-пробе 22-летнего марафонца, взятой во внесоревновательный период, был обнаружен мельдоний.
«Такие меры просто несоизмеримы с нарушениями правил ВАДА. Я так понимаю, что Эфиопия – это единственная страна, где можно получить уголовное наказание за допинг. Это уже настоящие крайности. В каждой стране свои законы, но есть общепринятые принципы. Вред, причинённый обществу, определяет меру наказания. Какой вред нанёс Гирмай Бирахун обществу? Никакого! Возможно, причинил вред какому-нибудь мундиру. Если один из спортсменов использовал милдронат, то вред обществу – номинальный.
Недавно в Латвии состоялся курьёзный случай – в соревнованиях по марафонскому бегу победила непрофессиональная спортсменка, просто любитель. В её моче обнаружили милдронат и дисквалифицировали на четыре года. Первый случай, когда спортсмена-любителя наказывают на такой срок.
Надеюсь, что здравый смысл победит и с эфиопским спортсменом всё будет хорошо. Я понимаю, если бы так наказывали людей, которые кормят спортсмена чем-то против его воли. Тогда мне понятно, за что наказывать, скажем так, по криминальной статье. А тут получается странная ситуация. Сегодня сажают за мельдоний, а завтра начнут на пять лет сажать за чашку кофе? Раньше, если я правильно помню, кофеин тоже был запрещён», — сказал Калвиньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.