«Уральский трубник» и «Байкал-Энергия» добились побед на втором этапе ЧР

«Уральский трубник» и «Байкал-Энергия» одержали по третьей победе кряду в рамках второго группового этапа чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв «Водник» и казанское «Динамо» соответственно. «Енисей» впервые потерял очки на этой стадии соревнований, сыграв в гостях вничью с «Волгой».
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Второй этап. Группа 1. 3-й тур
«Волга» (Ульяновск) — «Енисей» (Красноярск) — 4:4 (1:3)
«Водник» (Архангельск) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 2:4 (0:1)
«Динамо» (Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:3 (0:1).