Муж Савиновой заявил, что никто не считается с её генетическими отклонениями

, муж российской бегуньи, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда дисквалифицировать спортсменку на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации будет отсчитываться с 24 августа 2015 года. Савинова будет лишена всех медалей в период с 26 июля 2010 по 19 августа 2013 года, включая золотую награду Олимпийских игр в Лондоне на дистанции 800 метров.«В очередной раз убеждаюсь в том, что спорт основан на каких-то непонятных и невидимых махинациях за спинами всего спортивного сообщества. Как можно дисквалифицировать спортсмена с одной даты, а аннулировать результаты совершенной с другой? Где чётко установленные правила, своды и уставы таких организаций как WADA, IAAF и CAS? Ни одной пробы взятой у моей жены не было с запрещёнными веществами, ни один эксперт не считается с генетическими отклонениями, которые доказаны анализами», — написал Алексей Фарносов в «Инстаграме».