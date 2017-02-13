Загорски и Гурейро лидируют после короткого танца в финале Кубка России

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро лидируют в танцах на льду после исполнения короткой программы в финале Кубка России по фигурному катанию, который проходит в Саранске (70,22 балла). Второе место занимают Бетина Попова и Сергей Мозгов (64,24), замыкают тройку Василиса Даванкова и Антон Шибнев (56,40).
Среди юниоров лучшие оценки получили Алла Лобода и Павел Дрозд (70,18), вторыми идут Софья Полищук и Александр Вахнов (63,70), на третьем месте Елизавета Худайбердиева и Никита Назаров (60,92).
С произвольным танцем дуэты выступят 14 февраля.