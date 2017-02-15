Йохауг не будет обжаловать свою дисквалификацию на 13 месяцев за допинг

Олимпийская чемпионка и семикратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка, сдавшая положительный допинг-тест на анаболический стероид клостебол и дисквалифицированная на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил, не будет обжаловать решение норвежского антидопингового агентства, сообщает NRK.Лыжница утверждала, что запрещённый препарат входил в состав крема для губ. Врач женской сборной Норвегии по лыжным гонкампояснил, что купил этот крем для Терезы, но не помнит, чтобы на упаковке было написано про содержание в нём запрещённого вещества.Срок дисквалификации спортсменки отсчитывается с 18 октября 2016 года.