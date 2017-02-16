Дегтярёв: в ближайшее время члены комитета ГД встретятся в Германии с Крэйвеном

Глава комитета Госдумы РФ по спортусообщил, что в ближайшее время представители комитета могут встретиться с главой Международного паралимпийского комитета. Ранее МПК не разрешил российским паралимпийцам участвовать в отборе на Игры-2018.«Я направлял обращение президенту Международного параолимпийского комитета господину Крэйвину с предложением встретиться в Москве или у них встретиться и провести переговоры по «дорожной карте».Есть предварительная договорённость о том, что встреча членов нашего комитета с Крэйвеном может пройти в ближайшее время, вероятно, на территории Германии. В связи с тем, что я нахожусь под санкциями ЕС и невыездной, нашу делегацию может возглавить наш прославленный хоккеист, известный во всем мире, первый зампред комитета ГД Вячеслав Фетисов», — цитирует Дегтярёва «РИА Новости».На заседании комитета Дегтярёв также сказал, что комитет направил запрос на имя руководителя Следственного комитета РФс просьбой предоставить информацию о расследовании дел, связанных с допингом.