Российские шахматистки свели вничью первые партии 1/8 финала ЧМ

Российские гроссмейстерысвели вничью первые партии 1/8 финала на чемпионате мира по шахматам, который проходит в Тегеране (Иран).Костенюк и Погонина в третьем круге играют белыми фигурами. Костенюк — со шведкой Пией Крамлинг, Погонина — с китаянкой Ни Шицюнь, Гиря чёрными фигурами играет со вторым номером рейтинга ФИДЕ китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.Вторые партии 1/8 финала будут сыграны 18 февраля. Если они не выявят победительницу в паре, то тай-брейк состоится 19 февраля.