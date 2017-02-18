Туктамышева: сезон был не из простых, но удалось закончить его на приятной ноте

Чемпионка мира 2015 годаподвела промежуточные итоги сезона. 17 февраля она заняла второе место в финале Кубка России по фигурному катанию, уступив Полине Цурской.«Вот и подошла к концу основная часть сезона. Признаюсь, он был не из простых, но удалось закончить его на приятной ноте! Есть мотивация и желание работать дальше, но сейчас главное — залечить травмы и снова в бой, наслаждаясь процессом. Спасибо всем, кто, несмотря на неудачи, верит и поддерживает меня. Без ваших тёплых сообщений и ощущения поддержки на арене я, наверное, уже давно бы угасла», — написала Туктамышева в «Инстаграме».