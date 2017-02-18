Сборная России по регби обыграла Бельгию на чемпионате Европы

Сборная России по регби в Брюсселе обыграла команду Бельгии во втором туре чемпионата Европы со счётом 25:18. Победу гостям принесла попыткана последних секундах. Для Елгина это первая попытка за главную команду страны. Также попытки занесли, аточно выполнил две реализации и два штрафных.Для полузащитника Кушнарева матч стал юбилейным – он достиг отметки 600 очков за сборную России (точнее, 602). А нападающий Гресев стал абсолютным рекордсменом среди всех игроков национальной сборной по числу проведённых матчей (90).Это первая победа россиян на турнире. Ранее национальная сборная в гостях уступила испанцам. В следующем матче россияне 4 марта в Сочи примут сборную Румынии.