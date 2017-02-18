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Сборная России по регби обыграла Бельгию на чемпионате Европы

18 февраля 2017, суббота. 21:28. Другие
Сборная России по регби в Брюсселе обыграла команду Бельгии во втором туре чемпионата Европы со счётом 25:18. Победу гостям принесла попытка Евгения Елгина на последних секундах. Для Елгина это первая попытка за главную команду страны. Также попытки занесли Виктор Гресев и Андрей Гарбузов, а Юрий Кушнарев точно выполнил две реализации и два штрафных.

Для полузащитника Кушнарева матч стал юбилейным – он достиг отметки 600 очков за сборную России (точнее, 602). А нападающий Гресев стал абсолютным рекордсменом среди всех игроков национальной сборной по числу проведённых матчей (90).

Это первая победа россиян на турнире. Ранее национальная сборная в гостях уступила испанцам. В следующем матче россияне 4 марта в Сочи примут сборную Румынии.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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18 февраля 2017, суббота
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