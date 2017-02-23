Нортуг: Матвеева? Тем, кто принимал ЭПО, не место на чемпионате мира

Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежецпрокомментировал столкновение россиянкии шведкив полуфинале спринта свободным стилем на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, в результате которого обе спортсменки упали и не смогли попасть в финал.«У меня нет сочувствия к Матвеевой, потому что если ты употреблял эритропоэтин, то должен понести суровое наказание. ЭПО значительно повышает производительность на дистанции, так что это, на мой взгляд, мошенничество. Я считаю, что таким спортсменам не место на чемпионате мира.Стина была одним из фаворитов. Думаю, этот инцидент сделает её ещё сильнее. Она способна извлечь опыт из этой неудачи.Что бы я сделал, если бы меня на трассе остановил спортсмен, принимавший ЭПО? Была бы драка», — приводит слова Нортуга Expressen.