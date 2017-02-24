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Россиянки победили норвежек на первенстве мира по хоккею с мячом в Иркутске

24 февраля 2017, пятница. 10:30. Другие
В Иркутске продолжается первенство мира по хоккею с мячом среди девушек до 17 лет. 24 февраля сборная России в своём четвёртом матче на турнире обыграла команду Норвегии со счётом 4:0. Хет-триком в составе хозяек соревнований отметилась Ольга Широкова.

Хоккей с мячом. Первенство мира среди девушек до 17 лет. Групповой этап. Иркутск. 2 тайма по 30 минут
Россия — Норвегия — 4:0 (1:0).
Голы: Гомзякова, 9 (1:0); Широкова, 37 (2:0); Широкова, 48 (2:0); Широкова, 60 (4:0).

Сборная России выиграла три матча из четырёх и стала второй на групповом этапе.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная России - Хоккей с мячом
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24 февраля 2017, пятница
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