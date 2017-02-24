Летающая лыжница Тихонова: нам запрещённые препараты ничем особо не помогут

Российская прыгунья на лыжах с трамплинасообщила, что после обнародования доклада независимой комиссии ВАДА во главе сдопинг-офицеры не стали чаще проверять российских летающих лыжников.«Я не замечаю, чтобы у нас стали чаще брать анализы. Только в Пхёнчхане первый раз в этом году нашу прыгунью увели проверять. Но у нас такой вид спорта, что допинг не нужен — это не биатлон, лыжи или лёгкая атлетика с их нагрузками. Нам запрещённые препараты ничем особо не помогут, поэтому смысла их принимать нет. Видимо, это понимает и ВАДА, поэтому не так придирчиво ведёт себя по отношению к нам.Мы надеемся, что всё будет хорошо. Конечно, то, что сейчас происходит с нашими спортсменами, это несправедливо. Но я даже представить себе не могу, что дело дойдёт до недопуска до Пхёнчхана», — цитируют Тихонову «Известия».