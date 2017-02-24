Соловьёва: IAAF отклонила заявку, так как состою в международном пуле менее года

Российская толкательница ядрапрокомментировала решение Международной ассоциации легкоатлетических федераций отклонить её заявку на участие в международных соревнованиях под нейтральным флагом. В 2016 года она победила на зимнем и летнем чемпионатах России. 24 февраля стало известно, что IAAF отклонила заявки шести российских легкоатлетов, включая Соловьёву.«В отказе написано, что мы не соответствуем правилу, что состоим в международном пуле меньше 12 месяцев. Первый раз слышу про это правило – там вообще оговаривалось количество проб, которое нужно сдать, а сейчас вылезло это правило. Я не настраивалась особо, была уверена, что до зимнего сезона нас не допустят. А к лету будем уже думать, что делать. Будем подавать опять заявку. Будем разговаривать с руководством федерации, бороться дальше», — цитирует Соловьёву «Р-Спорт».