«Старт» на выезде обыграл «Родину» в матче чемпионата России по хоккею с мячом

Кировская «Родина» проиграла нижегородскому «Старту» в матче второго этапа чемпионата России по хоккею с мячом в группе II со счётом 3:8. Хет-триком в составе гостей отметился Владислав Тарасов. Хозяева льда потерпели четвёртое поражение в шести встречах. «Старт» одержал вторую победу.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига. Второй этап. Группа II
«Родина» (Киров) — «Старт» (Нижний Новгород) — 3:8 (1:3).
Голы: Стариков, 5 (0:1); Барбаков, 15 (1:1); Киселёв, 30 (1:2); Тарасов, 43 (1:3); Тарасов, 72 (1:5); Тарасов, 74 (1:5); Тюко, 78 (1:6); Иванов, 81 (1:7); Перевощиков, 82 (2:7); Иванов, 85 (2:8); Барбаков, 90 (3:8).