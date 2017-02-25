Ярцев выиграл турнир Гран-при по дзюдо в Дюссельдорфе в весе до 73 кг

Российский дзюдоист Денис Ярцев завоевал золотую медаль в весовой категории до 73 кг на турнире Гран-при, который проходит в Дюссельдорфе. В финале Денис одолел грузина Лашу Шавдатуашвили. Бронзовые награды достались Томми Масиасу и французу Гийому Шане.
Дзюдо. Этап Гран-при. Германия, Дюссельдорф
Мужчины. Весовая категория до 73 кг
1. Денис Ярцев (Россия).
2. Лаша Шавдатуашвили (Грузия).
3. Томми Масиас (Швеция) и Гийом Шане (Франция).
Вчера, 24 февраля, ещё один россиянин, Камал Хан-Магомедов, стал бронзовым призёром в категории до 66 кг.