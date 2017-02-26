Матвеева: очень хотела завершить чемпионат мира в Лахти с медалью

Россиянка, ставшая вместе свторой в классическом командном спринте на чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти, поделилась эмоциями от достигнутого успеха.«На самом деле, мы очень устали, была очень тяжёлая гонка, трудный круг и, конечно, крайне сложные соперницы. Борьба шла до последних метров, и слава богу, всё кончилось хорошо. У женской спринтерской команды давно не было медалей на чемпионатах мира. Это моя последняя гонка здесь, так что я очень хотела завершить соревнования с медалью.Большое спасибо Юле! Она привезла мне очень большой отрыв. Когда я увидела, сколько мы с норвежкой выигрываем, то поняла, что буду бороться с Фаллой за победу. Она была неудержима, на подъёме рванула. Может, коньком я бы её и поддержала, но классикой было трудно», — рассказала Матвеева в эфире «Матч ТВ».