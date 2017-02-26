Иверсен: я прошу прощения за столкновение у Нисканена и у всех

Норвежский лыжник, столкнувшийся в командном спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта с финном Иво Нисканеном, попросил прощения за произошедшее.«Мы всё объяснили. Вы видели, что сначала я посмотрел на Нисканена, а уж потом перестроился на другую лыжню. Это было сделано непреднамеренно. Нисканен злится на меня, и я это понимаю. Я тоже немного зол на него за то, что он в меня въехал. Но в любом случае он этого не заслуживал. Я прошу прощения у Нисканена и у всех», — приводит слова Иверсена NRK.