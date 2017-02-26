Грищук выиграл у Мамедьярова в 8-м туре этапа Гран-при ФИДЕ в ОАЭ

Российский шахматистодержал победу над азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым в восьмом туре Гран-при ФИДЕ, проходящего в ОЭА. Его соотечественники Александр Рязанцев, Ян Непомнящий и Дмитрий Яковенко завершили свои поединки вничью.За тур до конца Грищук выбился в лидеры и делит первую строчку с французом Максимом Вашье-Лавгравом, набрав 5 очков. У Непомнящего и Яковенко по 4,5 балла.Этап Гран-при ФИДЕ проходит в Шардже с 18 февраля. Заключительные партии пройдут завтра, 27 февраля.