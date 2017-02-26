Летающая лыжница Аввакумова может пропустить остаток сезона из-за травмы

Летающая лыжницапочувствовала боли в колене перед стартом турнира по прыжкам на лыжах с трамплина на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти и в зависимости от результатов обследования может пропустить не только этот турнир, а и концовку сезона в целом.«От результатов обследования будет зависеть, как я закончу сезон: либо начну целенаправленно лечиться к следующему сезону, либо поеду на следующий этап Кубка мира. Очень хочется поехать в Осло, не хочу пропускать этот этап. Пока предполагают, что повреждён мениск, но точного диагноза нет. Причём не знаю, где повредила колено. Вышла на тренировку, размялась, начала тянуться и почувствовала боль», — приводит слова Аввакумовой ТАСС.