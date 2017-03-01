Скрынник: дисквалификация тренеров — это правильно, они совершили преступление

Президент Федерации хоккея с мячом Россиипрокомментировал итоги заседания КДК ФХМР по скандальному матчу чемпионата России между архангельским «Водником» и «Байкалом-Энергией». Встреча закончилась поражением «Водника» со счётом 9:11. Все 20 голов были забиты в свои ворота. Главный тренер «Водника»и наставник «Байкала-Энергии»дисквалифицированы на 2 года и 6 месяцев. Оба клуба оштрафованы на 300 тыс. рублей.«Я, честно говоря, даже не знал, какая будет сумма штрафа назначена КДК командам. Полагал, что, возможно, меньше, всё-таки финансовая составляющая наших клубов не очень хорошая. То, что два с половиной года дали тренерам, наверное, это нормально, справедливо. Мы же не отстраняем их совсем от работы, пусть работают детскими тренерами. Но если вы в критической ситуации не можете правильно её оценить, как иркутский тренер, я не могу понять — ему-то что надо было? И, во-вторых, это преступление против вида спорта и своих болельщиков. Умышленное, и это надо рассматривать как преступлениеКто-то говорит — что такое штраф всего в 300 тысяч? Ведь многие хотели, чтобы мы сняли клубы с чемпионата России. Но мы ведь тогда болельщиков лишаем любимого вида спорта, а они-то в чём виноваты? Поэтому сложно сказать, много это или мало. Но решение справедливое.Сейчас некоторые клубы выступают в поддержку „Водника“. Таким образом они что, поддерживают то, чтобы в свои ворота забивать? А после происшедшего ведь многие болельщики не придут на следующий матч команды. И мне тем более обидно, потому что мы в своё время сделали „Водник“ великим клубом. А мы играли и при субъективном отношении, и при судейских ошибках, но мы не написали ни одного протеста, мы были выше этого.И ведь некоторые игроки сборной России, я знаю этих ребят, ушли со стадиона, чтобы не видеть этого позора. И не согласились забивать в свои ворота. А почему согласился Пивоваров — на него, видимо, есть какое-то влияние клуба. И он был вынужден этим заняться. И никто же не поддержал это безумие», — цитирует Скрынника «Р-Спорт».