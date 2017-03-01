«Кузбасс» обыграл «Динамо-Казань» в первом квалификационном матче ЧР по бенди

Кемеровский «Кузбасс» в первом квалификационном матче за право попасть в плей-офф чемпионата России на своём льду обыграл казанское «Динамо» со счётом 4:2. Дублем в составе хозяев отметился Вадим Стасенко. Оба гола «Динамо» на счету Алексея Веселова. Ответная встреча состоится 4 марта.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Первый квалификационный матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Динамо» (Казань) — 4:2 (3:1).
Голы: Стасенко, 6 (1:0); Игошин, 27 (2:0); Швецов, 35 (3:0); Веселов, 44 (3:1); Стасенко, 53 (4:1); Веселов, 85 (4:2).