4 россиянина преодолели квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина К-116 на ЧМ

Российские «летающие» лыжники Дмитрий Васильев, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Евгений Климов преодолели квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина К-116 на чемпионате мира по лыжным видам спорта, который проходит в Лахти. Победу в отборе одержал финн Анти Аалто.
Лыжные виды спорта. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. К-116. Квалификация
1. Анти Аалто (Финляндия) — 123,4.
2. Андреас Штернен (Норвегия) — 121,8.
3. Дайки Ито (Япония) — 116,3…
24. Дмитрий Васильев (Россия) — 101,5…
26. Денис Корнилов (Россия) — 98,4…
37. Алексей Ромашов (Россия) — 86,7…
39. Евгений Климов (Россия) — 84,1.