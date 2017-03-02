Барнашов: будем бороться за ЧМ в Тюмени до конца, ещё ничего не закончено

Вице-президент Союза биатлонистов России Владимир Барнашов прокомментировал информацию о том, что решение исполкома Международного союза биатлонистов лишить Тюмень права проведения чемпионата мира 2021 года вступило в силу.
«Ну, что поделать? Мы будем бороться до конца, на этом ещё ничего не закончено. Исполком IBU не имеет таких полномочий. Юристы будут разбираться, что к чему. Думаю, что Тюмень достойна чемпионата мира. Нужно спокойно готовиться и защищать свои позиции. По крайней мере, у нас есть право разбираться дальше, и мы должны отстоять свою позицию. Конечно, для начала нужно восстановить своё членство в РУСАДА. Как оно будет восстановлено, у нас будут козыри, чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Думаю, что руководство и оргкомитет Тюмени и СБР будут бороться за то, чтобы отстоять ЧМ в Тюмени», — сказал Барнашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.