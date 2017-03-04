В США выступают за перепроверку допинг-проб Мо Фары

Допинговый скандал вокруг четырёхкратного олимпийского чемпиона в беге на 5000 и 10 000 метров британцанабирает обороты. Недавно спортсмен заявил, что всегда был чист, однако антидопинговое агентство США хочет перепроверить его пробы, сообщает Daily Mail.Американцы уже обратились к своим британским коллегам с соответствующей просьбой. Они убеждены, что тренер Фары Альберто Салазар снабжал своих спортсменов запрещёнными веществами. В частности, они считают, что в образцах Мо могут быть обнаружены следы эритропоэтина. Британская сторона ожидает услышать от американцев более подробной информации, а уже затем примет решение о целесообразности проведения повторных тестов.