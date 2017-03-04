Белявский, Тутхалян и Спиридонова победили на ЧР в Казани

В Казани продолжается чемпионат России по спортивной гимнастике. Среди мужчин на коне сильнейшим стал Давид Белявский, в вольных упражнениях первенствовал Кирилл Прокопьев, а на кольцах победил Дмитрий Ланкин.
В женских соревнованиях в опорном прыжке лучшей стала Седа Тутхалян, а на брусьях победу разделили Дарья Спиридонова и Наталья Капитонова.
Спортивная гимнастика. Чемпионат России. Казань
Мужчины
Вольные упражнения
1. Кирилл Прокопьев (Владимир/Смоленск) – 14,533.
2. Илья Кибартас (Владимир) – 13,866.
3. Владислав Поляшов (Чувашия) – 13,666.
Конь
1. Давид Белявский (Екатеринбург) – 14,366.
2. Сергей Ельцов (Астрахань) – 14,333.
3. Кирилл Прокопьев (Владимир/Смоленск) – 14,233.
Кольца
1. Дмитрий Ланкин (Москва/Ростов-на-Дону) – 14,466.
2. Никита Игнатьев (Кемеровская область/Новосибирская область) – 14,366.
3. Даниил Казачков (Новосибирск) – 14,233.
Женщины
Опорный прыжок
1. Седа Тутхалян (Москва) – 14,233.
2. Лилия Ахаимова (Санкт-Петербург) – 13,849.
3. Ангелина Мельникова (Воронеж) – 13,783.
Брусья
1. Дарья Спиридонова (Москва) — 14,700.
1. Наталья Капитонова (Пенза) – 14,700.
3. Дарья Скрыпник (Краснодар) – 14,433.