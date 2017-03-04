Белявский, Тутхалян и Спиридонова победили на ЧР в Казани

В Казани продолжается чемпионат России по спортивной гимнастике. Среди мужчин на коне сильнейшим стал, в вольных упражнениях первенствовал, а на кольцах победилВ женских соревнованиях в опорном прыжке лучшей стала, а на брусьях победу разделили1. Кирилл Прокопьев (Владимир/Смоленск) – 14,533.2. Илья Кибартас (Владимир) – 13,866.3. Владислав Поляшов (Чувашия) – 13,666.1. Давид Белявский (Екатеринбург) – 14,366.2. Сергей Ельцов (Астрахань) – 14,333.3. Кирилл Прокопьев (Владимир/Смоленск) – 14,233.1. Дмитрий Ланкин (Москва/Ростов-на-Дону) – 14,466.2. Никита Игнатьев (Кемеровская область/Новосибирская область) – 14,366.3. Даниил Казачков (Новосибирск) – 14,233.1. Седа Тутхалян (Москва) – 14,233.2. Лилия Ахаимова (Санкт-Петербург) – 13,849.3. Ангелина Мельникова (Воронеж) – 13,783.1. Дарья Спиридонова (Москва) — 14,700.1. Наталья Капитонова (Пенза) – 14,700.3. Дарья Скрыпник (Краснодар) – 14,433.