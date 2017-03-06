«Астраханочка» проиграла «Будучности» в матче Лиги чемпионов

Российский гандбольный клуб «Астраханочка» на выезде проиграл черногорской «Будучности» в матче основного этапа Лиги чемпионов со счётом 20:38. Самой результативной в составе российской команды стала Людмила Постнова, забившая 6 мячей. 4 гола записала на свой счёт Наталья Чигиринова.
Месяц назад в Астрахани хозяйки площадки также потерпели чувствительное поражение — 21:34.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. Основной раунд. Группа 1. 9-й тур
«Будучность» (Черногория) — «Астраханочка» (Россия) — 38:20 (18:11).