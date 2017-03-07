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Туганов поднялся на 135-ю строчку в рейтинге FEI по конкуру

7 марта 2017, вторник. 09:17. Другие
Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по конкуру. Лучший из россиян Владимир Туганов поднялся на 135-ю позицию. Лидером является представитель Германии Даниэль Дойссер. На второй строчке располагается американец Кент Фаррингтон. Третьим стал немец Кристиан Альманн.

Рейтинг Международной федерации конного спорта. Конкур
1 (1). Даниэль Дойссер (Германия) — 3101.
2 (2). Кент Фаррингтон (США) — 3075.
3 (4). Кристиан Альманн (Германия) — 2986.

135 (136). Владимир Туганов (Россия) — 1045.
Источник: Международная федерация конного спорта Сообщить об ошибке
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