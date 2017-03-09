Грайпель выиграл пятый этап веломногодневки «Париж — Ницца», Закарин — 21-й

Немец Андре Грайпель выиграл пятый этап веломногодневки «Мирового тура» Париж — Ницца. Россиянин Ильнур Закарин из команды Katusha–Alpecin показал 21-й результат, а в общем зачёте занимает седьмое место. Лидирует француз Жюлиан Алафилипп.
Велоспорт на шоссе. «Мировой тур». «Париж – Ницца»
Пятый этап. Квинси – Бурж. 199,5 км
1. Андре Грайпель (Германия, Lotto Soudal) – 4:43.35.
2. Арно Демар (Франция, FDJ).
3. Дилан Греневеген (Франция, LottoNl-Jumbo)…
21. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin).
Общая классификация. После пятого этапа
1. Жюлиан Алафилипп (Франция, Quick-Step Floors) – 17:20.02.
2. Тони Галлопан (Франция, Lotto Soudal) – +0.33.
3. Горка Исагирре (Испания, Movistar) – +0.47…
7. Ильнур Закарин (Россия, Katusha–Alpecin) – +1.28.