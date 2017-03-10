Музычук: на ЧМ по шахматам пришлось играть под шум строительных инструментов

Украинка, проигравшая в финале чемпионата мира по шахматам в Тегеране китаянке, оценила своё выступление и поделилась впечатлениями от прошедших соревнований.«С одной стороны, второе место — это лучший результат для меня на чемпионате мира по классическим шахматам. Впрочем, когда доходишь до финала и находишься в одном шаге от того, чтобы стать чемпионкой мира, и этот матч ты проигрываешь, есть определённые разочарования. Осталось обыграть только одну соперницу, и это было реально. Если бы мне перед турниром сказали, что я буду второй, я бы была довольна. Турнир в Иране был очень специфическим, ведь в случае поражения ты вылетал, поэтому до финала добраться также было непросто.Китаянку знаю с детства. С ней мы играли ещё юношеские чемпионаты мира до 10 и 12 лет. Она на год меня моложе, и с ней мы встречались довольно часто, можно сказать, что конкурируем с детства.Турнир сложный и специфический. Быть одной в Иране было непросто. Все вопросы приходилось решать самостоятельно. За месяц их накопилось немало. Также повлияло то, что я была без тренера.Ещё перед турниром были мысли, что хиджаб будет самой большой проблемой. В платке ходить не привыкла, поэтому были некоторые опасения, как это всё будет выглядеть. В отеле прожила месяц. Прогуливалась только по территории отеля за исключением последнего дня, когда поехали в резиденцию посла Украины в Иране. Тегеран увидеть толком не удалось, на это не было времени. С организацией турнира были определённые проблемы. Играли в отеле, который был сдан в эксплуатацию, однако постоянно строители завершали различные работы, чем создавали шахматистам дискомфорт.В зале, где мы играли, было очень жарко, поэтому этот вопрос также приходилось решать регулярно. Словом, было много бытовых проблем, которые до конца решить так и не удалось. Продолжение строительства организаторы так и не прекратили, поэтому приходилось играть под шум различных строительных инструментов. На чемпионате мира такого быть не может. Во время турнира была также проблема с воздухом и пищей. Шахматисты были вынуждены питаться только в тех ресторанах, которые были в отеле. А для европейцев там еда была очень специфической. На третий день всё было на один вкус. Этот чемпионат мира был наиболее проблемный из всех предыдущих», — цитирует Музычук Xsport.