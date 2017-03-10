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Музычук: на ЧМ по шахматам пришлось играть под шум строительных инструментов

10 марта 2017, пятница. 09:54. Другие
Украинка Анна Музычук, проигравшая в финале чемпионата мира по шахматам в Тегеране китаянке Тань Чжунъи, оценила своё выступление и поделилась впечатлениями от прошедших соревнований.

«С одной стороны, второе место — это лучший результат для меня на чемпионате мира по классическим шахматам. Впрочем, когда доходишь до финала и находишься в одном шаге от того, чтобы стать чемпионкой мира, и этот матч ты проигрываешь, есть определённые разочарования. Осталось обыграть только одну соперницу, и это было реально. Если бы мне перед турниром сказали, что я буду второй, я бы была довольна. Турнир в Иране был очень специфическим, ведь в случае поражения ты вылетал, поэтому до финала добраться также было непросто.

Китаянку знаю с детства. С ней мы играли ещё юношеские чемпионаты мира до 10 и 12 лет. Она на год меня моложе, и с ней мы встречались довольно часто, можно сказать, что конкурируем с детства.

Турнир сложный и специфический. Быть одной в Иране было непросто. Все вопросы приходилось решать самостоятельно. За месяц их накопилось немало. Также повлияло то, что я была без тренера.

Ещё перед турниром были мысли, что хиджаб будет самой большой проблемой. В платке ходить не привыкла, поэтому были некоторые опасения, как это всё будет выглядеть. В отеле прожила месяц. Прогуливалась только по территории отеля за исключением последнего дня, когда поехали в резиденцию посла Украины в Иране. Тегеран увидеть толком не удалось, на это не было времени. С организацией турнира были определённые проблемы. Играли в отеле, который был сдан в эксплуатацию, однако постоянно строители завершали различные работы, чем создавали шахматистам дискомфорт.

В зале, где мы играли, было очень жарко, поэтому этот вопрос также приходилось решать регулярно. Словом, было много бытовых проблем, которые до конца решить так и не удалось. Продолжение строительства организаторы так и не прекратили, поэтому приходилось играть под шум различных строительных инструментов. На чемпионате мира такого быть не может. Во время турнира была также проблема с воздухом и пищей. Шахматисты были вынуждены питаться только в тех ресторанах, которые были в отеле. А для европейцев там еда была очень специфической. На третий день всё было на один вкус. Этот чемпионат мира был наиболее проблемный из всех предыдущих», — цитирует Музычук Xsport.
Источник: Xsport.ua Сообщить об ошибке
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