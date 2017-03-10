Вдовина выиграла бронзу ЧЕ в стрельбе из винтовки, сборная РФ — 1-я среди команд

На чемпионате Европы по стрельбе из пневматического оружия в Мариборе (Словения) женская сборная России завоевала две медали в стрельбе из винтовки с 10 метров. В личном первенстве россиянкавыиграла бронзу. С рекордом Европы (249,1) первенствовала хорваткаСборная России в составе Вдовиной,победила в командных соревнованиях.1. Снежана Пейчич (Хорватия) – 249,12. Стина Нильсен (Дания) – 247,8.3. Дарья Вдовина (Россия) – 224,1.4. Анастасия Галашина (Россия) – 205,7…7. Юлия Каримова (Россия) – 143,5.1. Россия – 1251,5.2. Хорватия – 1245,3.3. Чехия – 1244,2.