Параолимпиец Быченок: иностранцы выигрывают халявные медали в отсутствие россиян

Бронзовый призёр зимних Параолимпийских игр по биатлону, двукратный чемпион миразаявил, что медали, завоёванные спортсменами на чемпионате мира в отсутствие россиян, нельзя считать полноценными.«Чемпионат мира уже прошёл без нас. А если ты не выступал на чемпионате мира, то не имеешь право выступить на Параолимпиаде. Следил за чемпионатом мира. Есть новые лица, прибавили корейцы. Появились новенькие в классе сидя, появился украинец один. Но все их завоёванные медали, называя своим именем, халявные для них. Ну пусть пока порадуются, а когда мы вернёмся, то поборемся на равных», — приводит слова Быченка «Спорт FM».