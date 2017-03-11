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175 лет назад 2016
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Ан стал 7-м на чемпионате мира по шорт-треку на дистанции 500 м

11 марта 2017, суббота. 20:43. Другие
Голландец Шинки Кнегт и китаянка Фан Кесин победили на дистанции 500 метров на чемпионате мира по шорт-треку в Роттердаме (Нидерланды). Лучший из россиян, шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан, был седьмым, Екатерина Константинова – 11-й, Софья Просвирнова и Семён Елистратов – 18-ми.

Шорт-трек. Чемпионат мира. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. 500 м

1. Шинки Кнегт (Нидерланды).
2. Ву Дацзин (Китай).
3. И Ра Сео (Южная Корея)…
7. Виктор Ан (Россия)…
18. Семён Елистратов (Россия).

Женщины. 500 м

1. Фан Кесин (Китай).
2. Марианна Сен-Желай (Канада).
3. Чжи Ё Ким (Южная Корея)…
11. Екатерина Константинова (Россия)…
18. Софья Просвирнова (Россия).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Виктор Ан Семён Елистратов Софья Просвирнова
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11 марта 2017, суббота
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