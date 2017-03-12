INADO опубликовал список требований по реформированию антидопинговой системы

Институт национальных антидопинговых организаций (iNADO) по итогам ежегодной встречи в Лозанне опубликовал требования по реформированию существующей международной антидопинговой системы, сообщает немецкий журналист Хайо Зеппельт со ссылкой на исполнительного директора организации Джозефа де Пенсье.
«Предлагаемые реформы просты и эффективны.
1. Устранить фундаментальные конфликты интересов, возникающие, когда спортивные организации контролируют допинговые решения.
2. Сделать ВАДА более независимым, открытым и сильным, увеличить финансирование.
3. Наделить ВАДА действенными и прозрачными правами по контролю, расследованию и вынесению санкций в отношении всех организаций или стран, замешанных в нарушении антидопинговых правил.
4. Защитить права спортсменов, пострадавших от нечестных действий других спортсменов, принимавших допинг, включая возвращение им медалей в кратчайшие сроки.
5. Усилить поддержку информатором по всему миру», — говорится в заявлении iNADO.