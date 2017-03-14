Симонова поднялась на 31-ю строчку в юношеском рейтинге FEI по выездке

Международная федерация конного спорта опубликовала новый рейтинг по выездке. В зачёте для юношей россиянка Александра Максакова сохранила за собой шестую позицию, её соотечественница Валерия Симонова поднялась на 31-ю строчку. Лидером является немка Анна-Кристина Аббелен.
Рейтинг Международной федерации конного спорта. Выездка. Юноши
1 (1). Анна-Кристина Аббелен (Германия) — 1827.
2 (2). Леони Рихтер (Германия) — 1792.
3 (3). Жасмин де Коейер (Нидерланды) — 1759.
…
6 (6). Александра Максакова (Россия) — 1711…
31 (33). Валерия Симонова (Россия) — 1410.