«Байкал-Энергия» со счётом 3-0 выиграл серию у «Кузбасса» в плей-офф ЧР по бенди

Иркутский «Байкал-Энергия» в третьем матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на выезде победил кемеровский «Кузбасс» со счётом 6:2 и выиграл серию 3-0. Четырьмя голами отметился Евгений Иванушкин.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфинал. Третий матч
«Кузбасс» (Кемерово) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 2:6 (2:3).
Голы: Иванушкин, 1 (0:1); Стасенко, 17 (1:1); Иванушкин, 19 (1:2); Швецов, 27 (2:2); Иванушкин, 36 (2:3); Иванушкин, 60 (2:4); Гавриленко, 79 (2:5); Юрлов, 87 (2:6).
Счёт в серии: 0-3.
В полуфинале «Байкал-Энергия» сыграет с победителем противостояния «Уральский трубник» (Первоуральск) — «Водник» (Архангельск).