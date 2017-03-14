«Енисей» в третий раз кряду победил «Волгу» и вышел в полуфинал ЧР по бенди

Красноярский «Енисей» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом переиграл на выезде ульяновскую «Волгу» со счётом 7:2. Сибиряки одержали третью победу кряду и вышли в «Финал четырёх» соревнований.
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Четвертьфинал. Третий матч
«Волга» (Ульяновская область) — «Енисей» (Красноярск) — 2:7 (1:4)
Голы: Чернов, 16 (0:1), Ахметзянов, 21 (0:2), Швецов, 27 (0:3), Ларионов, 40 (1:3), Чернов, 42 (1:4), Ахметзянов, 51 (1:5), Миргазов, 68 (1:6), Степанов, 73 (2:6), Логинов, 81 (2:7)
Счёт в серии: 0-3.