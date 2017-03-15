Просвирнова: бежали на Всемирных военных играх, когда надо было тренироваться

Россиянкарассказала, что помешало ей завоевать медаль на чемпионате мира по шорт-треку в Роттердаме.«Было сложно выйти на пик формы к чемпионату мира, потому что мы бежали Всемирные военные игры в Сочи именно в то время, когда нужно было усиленно тренироваться. Это одна из основных причин. Чемпионка мира итальянка Арианна Фонтана также после выступления в Сочи была в Роттердаме только девятой по сумме многоборья. Очень сказался на моём выступлении и большой пропуск в летней подготовке из-за травмы», — приводит слова Просвирновой «Спорт-экспресс».