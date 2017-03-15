ВФЛА призвала нарушителей антидопинговых правил вернуть награды в МОК

Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратились к спортсменам, признанным виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам перепроверок проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, с просьбой вернуть олимпийскую атрибутику в МОК.На данный момент медали и диплом вернули только три спортсмена —(бронза в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2008 года),(серебро в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2012 года) и(золото в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2008 года).«Эти спортсмены не нарушали антидопинговые правила, тем не менее они добровольно вернули свои награды. ВФЛА высоко ценит поступок Антона, Натальи и Александры и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийскую атрибутику в МОК, последовать их примеру», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.