ВФЛА призвала нарушителей антидопинговых правил вернуть награды в МОК

Всероссийская федерация лёгкой атлетики обратились к спортсменам, признанным виновными в нарушении антидопинговых правил по итогам перепроверок проб с Олимпийских игр в Пекине и Лондоне, с просьбой вернуть олимпийскую атрибутику в МОК.
На данный момент медали и диплом вернули только три спортсмена — Антон Кокорин (бронза в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2008 года), Наталья Антюх (серебро в эстафете 4х400 м на Олимпийских играх 2012 года) и Александра Федорива (золото в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2008 года).
«Эти спортсмены не нарушали антидопинговые правила, тем не менее они добровольно вернули свои награды. ВФЛА высоко ценит поступок Антона, Натальи и Александры и призывает спортсменов, которые обязаны вернуть олимпийскую атрибутику в МОК, последовать их примеру», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФЛА.