Снежницкий: Люберцы – это спартаковский город, поэтому выбор пал на эту арену

Вице-президент мини-футбольного клуба «Спартак» Игорь Снежницкий прокомментировал переезд лидера Высшей лиги во Дворец спорта «Триумф» (Люберцы) на два заключительных домашних матча чемпионата России по мини-футболу.
«Наш клуб переезжает из маленького, всем полюбившегося зала в Кунцево в новый, который находится в Люберцах. Поскольку наша команда и вид спорта стали популярны, нам стало не хватать зрительских мест. Зал в Кунцево уже довольно устаревший, а для наших амбиций требуется зал другого уровня, чтобы попадать под регламент и технические нормы телевидения.
В Москве довольно сложная ситуация со спортивной инфраструктурой в части залов для игровых видов спорта. Их мало, а те, что есть, уже давно заняты. Мы несколько лет ходили и искали подходящее место. Даже было предложение построить зал самостоятельно, но мы ещё до этого не дошли и нашли взаимопонимание с дворцом спорта в Люберцах. Этот дворец абсолютно соответствует тем требованиям, которые нам нужны. Поэтому оставшиеся два матча этого сезона «Спартак» сыграет именно там. И, надеюсь, весь следующий сезон, такая договорённость уже есть.
В первую очередь это было сделано для комфорта болельщиков. Новый зал является современной площадкой. С гардеробом, удобными креслами, приятной логистикой. Для болельщиков будет организован буфет для фанатов и магазинчик с мерчендайзингом. В общем, серьёзная площадка, совершенно иной уровень. Также планируем проводить там различные увеселительные мероприятия, чтобы разнообразить поход болельщиков на арену. Тем более мы знаем, что Люберцы – это спартаковский город, любящий спорт. Именно поэтому выбор пал на эту арену», — сказал Снежницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.
25 марта красно-белые сыграют с «Алмазом-АЛРОСА» (Мирный), а 8 апреля — с «Политехом» (Санкт-Петербург).