Снежницкий: Люберцы – это спартаковский город, поэтому выбор пал на эту арену

Вице-президент мини-футбольного клуба «Спартак»прокомментировал переезд лидера Высшей лиги во Дворец спорта «Триумф» (Люберцы) на два заключительных домашних матча чемпионата России по мини-футболу.«Наш клуб переезжает из маленького, всем полюбившегося зала в Кунцево в новый, который находится в Люберцах. Поскольку наша команда и вид спорта стали популярны, нам стало не хватать зрительских мест. Зал в Кунцево уже довольно устаревший, а для наших амбиций требуется зал другого уровня, чтобы попадать под регламент и технические нормы телевидения.В Москве довольно сложная ситуация со спортивной инфраструктурой в части залов для игровых видов спорта. Их мало, а те, что есть, уже давно заняты. Мы несколько лет ходили и искали подходящее место. Даже было предложение построить зал самостоятельно, но мы ещё до этого не дошли и нашли взаимопонимание с дворцом спорта в Люберцах. Этот дворец абсолютно соответствует тем требованиям, которые нам нужны. Поэтому оставшиеся два матча этого сезона «Спартак» сыграет именно там. И, надеюсь, весь следующий сезон, такая договорённость уже есть.В первую очередь это было сделано для комфорта болельщиков. Новый зал является современной площадкой. С гардеробом, удобными креслами, приятной логистикой. Для болельщиков будет организован буфет для фанатов и магазинчик с мерчендайзингом. В общем, серьёзная площадка, совершенно иной уровень. Также планируем проводить там различные увеселительные мероприятия, чтобы разнообразить поход болельщиков на арену. Тем более мы знаем, что Люберцы – это спартаковский город, любящий спорт. Именно поэтому выбор пал на эту арену», — сказал Снежницкий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Гринчиком.25 марта красно-белые сыграют с «Алмазом-АЛРОСА» (Мирный), а 8 апреля — с «Политехом» (Санкт-Петербург).