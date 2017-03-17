Чемпионка мира в прыжках в высоту Кучина вышла замуж

Чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Кучина вышла замуж за спортивного журналиста Владаса Ласицкаса, свадьба прошла в Кабардино-Балкарии, откуда родом спортсменка, сообщил на своей странице в «инстаграме» глава региона Юрий Коков.
«Сегодня наша знаменитая землячка, неоднократная чемпионка мира по лёгкой атлетике Мария Кучина и известный спортивный журналист, обозреватель телеканала «Евроспорт» Владас Ласицкас празднуют свадьбу в Кабардино-Балкарии.
Выдающаяся спортсменка, Мария завоевала симпатии и уважение миллионов болельщиков. Уверен, она ещё не раз удивит весь мир своими спортивными достижениями. Ею гордятся и любят в Кабардино-Балкарии, а для молодёжи Мария — пример настойчивости, способности преодолевать любые трудности. От души поздравляю молодожёнов. Берегите те чувства, которые вас сегодня объединяют. Счастья, удачи и благополучия», — написал Коков.
Фото доступно в «Инстаграме».